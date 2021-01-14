Між Україною та США немає жодного загострення у відносинах, адже Київ не втручався у внутрішні справи Вашингтона, зокрема у американські вибори.

Про це під час онлайн-брифінгу 14 січня повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи санкції США проти 11 громадян і організацій країни.

– Немає жодних підстав стверджувати, що Україна як держава втручалася у внутрішні справи США. Цього не було, цього немає, цього ніколи не буде, – зазначив Дмитро Кулеба.

За його словами, йдеться про дії конкретних людей, і вони розглядаються як окремі випадки і не впливають на відносини країн загалом. Водночас ці особи мають понести відповідальність, адже у США суворо до цього ставляться.

– Всі люди, які намагалися це робити, повинні були усвідомлювати наслідки подібних кроків, – додав Кулеба.

Втручання українців у вибори у США

11 січня Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти низки інформаційних ресурсів і громадян України через можливе втручання у вибори США, які пройшли 3 листопада 2020 року.

У список потрапили 11 фізичних осіб і організацій.

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