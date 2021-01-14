Коронавірус в Україні 14 січня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок четверга, 14 січня, коронавірус в Україні виявили ще у 7 925 осіб.

Загальна кількість випадків Covid-19 зросла до 1 138 764.

Було здійснено понад 54,2 тис. тестувань. Останні три дні кількість проведених тестувань становить не менше 40 тис. У період новорічних свят були дні, коли за добу проводилося лише 16 тис. тестувань.

Також за минулу добу в Україні:

госпіталізовано – 2 229 осіб;

летальних випадків – 162;

одужало – 10 192 особи.

Читайте Карантин в Україні продовжили до кінця зими

Коронавірус в регіонах

Київ – 794 випадки;

Вінницька область – 214 випадків;

Волинська область – 221 випадок;

Дніпропетровська область – 317 випадків;

Донецька область – 588 випадків;

Житомирська область – 373 випадки;

Закарпатська область – 119 випадків;

Запорізька область – 554 випадки;

Івано-Франківська область – 141 випадок;

Київська область – 410 випадків;

Кіровоградська область – 83 випадки;

Луганська область – 214 випадків;

Львівська область – 482 випадки;

Миколаївська область – 460 випадків;

Одеська область – 357 випадків;

Полтавська область – 345 випадків;

Рівненська область – 280 випадків;

Сумська область – 265 випадків;

Тернопільська область – 209 випадків;

Харківська область – 378 випадків;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 229 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 196 випадків;

Чернігівська область – 272 випадки.

З 8 до 24 січня 2021 року в Україні триватиме жорсткий карантин (локдаун).

Про те, що не можна продавати під час локдауну, і хто працює під час локдауну, розповідали Факти ICTV.

Зокрема, до 24 січня українці не зможуть придбати батарейки, колготки, свічки, засоби для чищення взуття та миття посуду, лампочки, пакети для сміття тощо.

Постанова Кабміну передбачає адміністративну відповідальність за порушення працівниками торгівлі правил локдауну, йдетсья про штраф до 17 тис. грн.

Також не скасовані штрафи за відсутність масок в громадських місцях.