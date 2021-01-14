Уряд України підвищив мінімальну роздрібну вартість ігристого вина вітчизняного виробництва.

Згідно з рішенням Кабміну, за пляшку об’ємом 0,7-0,75 л українського ігристого або газованого вина, збродженого або ароматизованого напою потрібно буде заплатити 109 грн. Раніше вартість починалася з 89 грн. Так уряд хоче підтримати вітчизняних виробників.

– Українські винороби стануть конкурентоспроможними і відновлять втрачені позиції на ринку, – прокоментував рішення глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

Українцям хоча і доведеться тепер платити більше, але за ці гроші вони отримають якісніший продукт, вважають в уряді.

Ціни на продукти в Україні

Наприкінці грудня 2020 року в Україні зросли ціни на низку продуктів харчування.

Помітно ціна піднялася на яйця, цукор, гречку.

Детальніше про зростання вартості продуктів в Україні читайте на Фактах ICTV.