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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

В Україні здорожчало ігристе вино – причина і ціна

Уряд України підвищив мінімальну роздрібну вартість ігристого вина вітчизняного виробництва.

Згідно з рішенням Кабміну, за пляшку об’ємом 0,7-0,75 л українського ігристого або газованого вина, збродженого або ароматизованого напою потрібно буде заплатити 109 грн. Раніше вартість починалася з 89 грн. Так уряд хоче підтримати вітчизняних виробників.

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– Українські винороби стануть конкурентоспроможними і відновлять втрачені позиції на ринку, – прокоментував рішення глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

Українцям хоча і доведеться тепер платити більше, але за ці гроші вони отримають якісніший продукт, вважають в уряді.

Ціни на продукти в Україні

Наприкінці грудня 2020 року в Україні зросли ціни на низку продуктів харчування.

Помітно ціна піднялася на яйця, цукор, гречку.

Детальніше про зростання вартості продуктів в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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