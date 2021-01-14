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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Ворожий обстріл в районі Гнутового – поранено бійця ЗСУ

14 січня на Донбасі в результаті ворожого обстрілу український військовий отримав поранення.

Інцидент трапився близько 18.00 під час обстрілу у противником наших позицій в районі Гнутово. Його стан стабільний, медики надають військовому допомогу.

– Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму був введений “режим тиші” і направлено відповідну ноту в СММ ОБСЄ, – йдеться в повідомленні Тристоронньої контактної групи.

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Загибель військового на Донбасі

11 січня в районі ООС спостерігалося 10 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинув український військовий.

У зв’язку з трагедією українська делегація у Тристоронній контактній групі направила ноту до ОБСЄ.

Джерело: ТКГ

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