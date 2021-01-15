Кабмін назвав головні досягнення МВС

Кабінет міністрів України назвав головні досягнення Міністерства внутрішніх справ за останні кілька років. Серед них – посилення безпеки на автомобільних трасах та масштабний розвиток електронних послуг.

Топ-5 досягнень МВС України

посилення безпеки на дорогах;

розширення переліку електронних послуг;

система охорони морських кордонів;

житло для поліцейських та рятувальників на умовах пільгового фінансового лізингу;

розвиток проекту Поліцейський офіцер громади.

Для посилення безпеки на автомобільних трасах МВС встановило в Києві 20 камер, у Київській області – 20 та у Львівській – три пристрої фото- та відеоспостереження. У 2021 року планують встановити ще близько 300 камер на території всієї України. За півроку кількість зафіксованих порушень ПДР зменшилася на 30%.

МВС почало розвивати сферу електронних послуг. Так, в Україні доступний цифровий паспорт у вигляді ID-картки, закордонний біометричний паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Міністерство внутрішніх справ приділило особливу увагу посиленню безпеки та охорони морських кордонів. Спільно з французькою компанією кораблебудування OCEA та українським аграрним підприємством Нібулон МВС запустили урядову програму системи охорони морських кордонів. За три роки Державна прикордонна служба отримає 20 швидких патрульних катерів, п’ять з яких побудують в Україні.

Впровадження програми житла для поліцейських та рятувальників на умовах пільгового фінансового лізингу в кілька разів зменшило відтік молодих кадрів. Близько 2 тис. сімей отримали власні квартири. У планах на 2021 рік – ще 2,5 тис. квартир для правоохоронців.

МВС почало розвивати проект Поліцейський офіцер громади. Згідно з ним близько 400 поліцейських надають якісний правоохоронний сервіс у межах територіальних громад. Проект запустили у 18 регіонах України.

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