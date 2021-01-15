Кабмін назвав головні досягнення МВС

Кабінет міністрів України назвав головні досягнення Міністерства внутрішніх справ за останні кілька років. Серед них – посилення безпеки на автомобільних трасах та масштабний розвиток електронних послуг.
Топ-5 досягнень МВС України
- посилення безпеки на дорогах;
- розширення переліку електронних послуг;
- система охорони морських кордонів;
- житло для поліцейських та рятувальників на умовах пільгового фінансового лізингу;
- розвиток проекту Поліцейський офіцер громади.
Для посилення безпеки на автомобільних трасах МВС встановило в Києві 20 камер, у Київській області – 20 та у Львівській – три пристрої фото- та відеоспостереження. У 2021 року планують встановити ще близько 300 камер на території всієї України. За півроку кількість зафіксованих порушень ПДР зменшилася на 30%.
МВС почало розвивати сферу електронних послуг. Так, в Україні доступний цифровий паспорт у вигляді ID-картки, закордонний біометричний паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Міністерство внутрішніх справ приділило особливу увагу посиленню безпеки та охорони морських кордонів. Спільно з французькою компанією кораблебудування OCEA та українським аграрним підприємством Нібулон МВС запустили урядову програму системи охорони морських кордонів. За три роки Державна прикордонна служба отримає 20 швидких патрульних катерів, п’ять з яких побудують в Україні.
Впровадження програми житла для поліцейських та рятувальників на умовах пільгового фінансового лізингу в кілька разів зменшило відтік молодих кадрів. Близько 2 тис. сімей отримали власні квартири. У планах на 2021 рік – ще 2,5 тис. квартир для правоохоронців.
МВС почало розвивати проект Поліцейський офіцер громади. Згідно з ним близько 400 поліцейських надають якісний правоохоронний сервіс у межах територіальних громад. Проект запустили у 18 регіонах України.
Кабмін планує знизити ціни на газ
Міжнародний валютний фонд занепокоєний наміром Кабінету міністрів України найближчим часом ухвалити рішення про зниження ціни на газ для побутових споживачів.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що уже тиждень триває обговорення питання щодо тарифів на газ.
Джерело: Кабмін
Фото: Кабмін