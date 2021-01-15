В Україні скасували дипломи з відзнакою. Відповідне рішення ухвалило Міністерство освіти України. Це означає, що у 2020 році випускники вищих навчальних закладів востаннє отримали так звані червоні дипломи.

Це пов’язано з тим, що МОН впроваджує нові форми дипломів про вищу освіту та наукові ступені. Вони будуть відповідати європейським стандартам.

Однак у міністерстві підкреслюють, що українські ВНЗ є доволі автономними, тому можуть самостійно ухвалювати рішення про внесення до диплома відомостей про успіхи у навчанні.

– Вимоги до присудження відзнаки також визначають заклади освіти самостійно.

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