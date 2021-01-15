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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Долар знову здорожчав: курс валют на 15 січня

Національний банк України на 15 січня підвищив офіційний курс американської валюти до гривні.

Курс долара встановлено на рівні 28,06 грн/$1. Це означає, що гривня здешевшала на 9 копійок у порівнянні з 14 січня.

Водночас НБУ знизив курс європейської валюти. За день вона втратила ще 5 копійок. Її курс регулятор встановив на рівні 33,98 грн/€1.

Польський злотий також здешевшав, а російський рубль трохи здорожчав.

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Гривня може зміцнитися: прогноз курсу долара на 2021 рік

Курс валют в Україні від НБУ на 15.01:

  • $1 – 28,06 грн;
  • €1 – 33,98 грн;
  • 1 польський злотий – 7,48 грн;
  • 10 російських рублів – 3,81 грн.

Курс валют 15 січня

Курс долара у 2021

15 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2021 рік. У головному кошторисі країни середньорічний курс долара становить 29,1 грн за $1.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн.

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