Національний банк України на 15 січня підвищив офіційний курс американської валюти до гривні.
Курс долара встановлено на рівні 28,06 грн/$1. Це означає, що гривня здешевшала на 9 копійок у порівнянні з 14 січня.
Водночас НБУ знизив курс європейської валюти. За день вона втратила ще 5 копійок. Її курс регулятор встановив на рівні 33,98 грн/€1.
Польський злотий також здешевшав, а російський рубль трохи здорожчав.
Курс валют в Україні від НБУ на 15.01:
- $1 – 28,06 грн;
- €1 – 33,98 грн;
- 1 польський злотий – 7,48 грн;
- 10 російських рублів – 3,81 грн.
Курс долара у 2021
15 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2021 рік. У головному кошторисі країни середньорічний курс долара становить 29,1 грн за $1.
Згідно з прогнозом аналітиків, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн.