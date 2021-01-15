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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Локдаун після 24 січня продовжувати не будуть – Шмигаль

Кабінет міністрів України не буде продовжувати посилений карантин після 24 січня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, після завершення локдауну (8-24 січня) Україна має перейти до адаптивного карантину, тобто в усіх регіонах мають діяти обмеження помаранчевої зони.

– Ми очікуємо більш різкого зростання захворюваності після новорічних свят, але медична система готова.

Прем’єр-міністр підкреслив, що наразі в українських лікарнях є 63 тис. ліжок для госпіталізації хворих на Covid-19.

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Локдаун в Україні

З 8 січня в Україні діє посилений карантин, який триватиме до 24 січня включно.  Не працюють розважальні та навчальні заклади, басейни та спортивні зали.

Ресторани та кафе можуть продавати їжу лише навинос. Дивіться повний список обмежень січневого локдауну на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

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