МОЗ розробляє план реабілітації хворих із постковідним синдромом

В Україні планують проводити реабілітацію для пацієнтів, котрі перехворіли на коронавірус та ще мають ознаки “постковідного” синдрому.

Міністерство охорони здоров’я вже почало формувати робочу групу з підготовки до реабілітації.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявила провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.

У робочу групу увійдуть імунологи, кардіологи, невропатологи, психіатри та інші фахівці. Вони розроблятимуть програми реабілітації у різних напрямах.

– Я дуже рада, що міністр Степанов нас послухав, і на сьогодні в Міністерстві формується робоча група з розробки напрямів реабілітації хворих з так званим постковідним синдромом, – сказала Голубовська.

Лікар зазначила, що в деяких випадках люди, які легко перехворіли на коронавірус, мають важчі наслідки, ніж пацієнти зі складним перебігом хвороби.

Одночасне зараження Covid-19 та грипом

Людина може одночасно підхопити коронавірус та грип. Проте фахівці розходяться у думках щодо того, чи викликає це додаткові ускладнення та чи впливає на летальність.

Одні дослідники вважають, що людина, яка захворіла на грип та Covid-19, має такі самі симптоми, як під час звичайного інфікування, пояснює Фактам ICTV інфекціоніст Вадим Арістов.