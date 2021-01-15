З 4 до 10 січня 2021 року на ГРВІ захворіли 89 133 українці, госпіталізували 1 885 людей, з яких майже половина – діти.

За даними ЦГЗ МОЗ, показник захворюваності становить 234,6 на 100 тис. населення, що на 51,4 % менше епідемічного порога.

Окрім того, з початку року лабораторні дослідження не виявили жодного позитивного результату на вірус грипу. Немає також летальних випадків.

Загалом із початку епідсезону, з 28 вересня до 10 січня, на грип та ГРВІ перехворіло 6,3 % населення країни.

До лікувальних закладів госпіталізували майже 37 тис. пацієнтів, з яких 40,2% – діти до 17 років.

А вакцинувалися від грипу за цей період 180,3 тис. українців, зокрема 84,6 тис. із груп медичного та епідемічного ризиків.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 січня коронавірус в Україні виявили ще у 8 199 осіб, а загалом – у 1 146 963 українців.

Від наслідків інфекції за день померло 166 хворих, з початку епідемії – 20 542.

Водночас одужали 10 328 пацієнтів (847 391 – за весь час).

Джерело: ЦГЗ