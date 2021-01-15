Коронавірус в Україні 15 січня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок п’ятниці, 15 січня, коронавірус в Україні виявили ще у 8 199 осіб.

Загальна кількість випадків Covid-19 зросла до 1 146 963.

Було проведено 49,5 тис. тестів, що майже на 5 тис. менше, ніж вчора (54,2 тис).

Загалом за останню добу:

госпіталізовано – 2 152 особи;

летальних випадків – 166;

одужало – 10 328 осіб.

За весь час пандемії коронавірусу померло 20 542 особи, одужало – 847 391 пацієнт.

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Коронавірус в регіонах

Київ – 896 випадків;

Вінницька область – 209 випадків;

Волинська область – 127 випадків;

Дніпропетровська область – 533 випадки;

Донецька область – 443 випадки;

Житомирська область – 214 випадків;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 629 випадків;

Івано-Франківська область – 173 випадки;

Київська область – 588 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 179 випадків;

Львівська область – 525 випадків;

Миколаївська область – 489 випадків;

Одеська область – 592 випадки;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 242 випадки;

Сумська область – 344 випадки;

Тернопільська область – 191 випадок;

Харківська область – 310 випадків;

Херсонська область – 121 випадок;

Хмельницька область – 146 випадків;

Черкаська область – 281 випадок;

Чернівецька область – 227 випадків;

Чернігівська область – 275 випадків.

З 8 до 24 січня 2021 року в Україні триватиме жорсткий карантин (локдаун).

Про те, що не можна продавати під час локдауну, і хто працює під час локдауну, розповідали Факти ICTV.

Зокрема, до 24 січня українці не зможуть придбати батарейки, колготки, свічки, засоби для чищення взуття та миття посуду, лампочки, пакети для сміття тощо.

Постанова Кабміну передбачає адміністративну відповідальність за порушення працівниками торгівлі правил локдауну, йдетсья про штраф до 17 тис. грн.

Також не скасовані штрафи за відсутність масок в громадських місцях.