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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Crown Agents розповіла про умови контракту на поставку вакцини для України

Британське закупівельне агентство Crown Agents отримає оплату за свої послуги із закупівлі коштом держбюджету вакцин від Covid-19 у розмірі операційних витрат після виконання умов контракту.

– Оплату за виконання своїх послуг міжнародна компанія отримає тільки після виконання всіх умов контракту і в розмірі, необхідному для покриття операційних витрат, – повідомляє прес-служба Crown Agents.

У Crown Agents відзначають, що британське агентство має досвід поставки вакцин від Covid-19, які потребують спеціальних умов доставки і зберігання. Зокрема, уряд Великої Британії обрав цю компанію для постачання вакцинами заморських територій.

Наразі Crown Agents проводить закупівлі вакцин для Міністерства охорони здоров’я України за програмою імунопрофілактики населення.

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Crown Agents – некомерційне підприємство з 188-річною історією. В Україні Crown Agents активно працює понад 20 років, допомагаючи реалізувати проекти у сфері закупівель, управління фінансами, розвитку економіки.

Упродовж 2013-2017 років Crown Agents були відповідальними за реалізацію проектів із гармонізації системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС, ініційованої та підтриманої Європейським Союзом.

Джерело: Укрінформ

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