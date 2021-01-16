Водохреща 2021: у ПЦУ розвіяли міфи про купання в ополонці

На Водохреща, яке віряни відзначають 19 січня, заведено пірнати в ополонку. Проте вірування у те, що цей обряд змиває гріхи – міф.
Про це розповів архієпископ Євстратій Зоря.
– Гріхів купання не змиває – для очищення від гріхів існують сповідь та інші таїнства. Так само пірнання в ополонку не складає змісту свята та замінює участь у богослужінні й молитві, – зазначив Євстратій Зоря.
Також він додав, що жодного церковного припису щодо потреби занурюватися у святу воду – немає.
Коли освячувати воду на Водохреще 2021
Православні християни 19 січня 2021 року святкуватимуть Хрещення Господнє. У цей день багато людей вирушать до води, щоб зануритися у неї та набратися цілющої сили.
За церковними правилами, воду починають святити після літургії. Після закінчення богослужіння 18 січня о 19.00 відбуватиметься освячення води.