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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

821 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 16 січня коронавірус у Києві виявили ще у 821 людини, підтверждених випадків у столиці за час пандемії – 121 903.

Від ускладнень Covid-19 померли 14 пацієнтів, загалом зареєстровано 2 175 смертей. Водночас вилікуватися вдалося 935 особам, всього одужало 47 284 киян.

За минулу добу:

  • захворіло 484 жінки та 316 чоловіків;
  • інфікувалося 11 хлопчиків і 10 дівчаток;
  • позитивний тест отримали 29 медиків;
  • госпіталізація знадобилася 68 пацієнтам.

Найбільше випадків зафіксовано у Дарницькому (151), Деснянському (119) та Дніпровському (109) районах.

коронавірус у Києві

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: РНБО

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