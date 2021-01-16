Станом на 16 січня коронавірус у Києві виявили ще у 821 людини, підтверждених випадків у столиці за час пандемії – 121 903.
Від ускладнень Covid-19 померли 14 пацієнтів, загалом зареєстровано 2 175 смертей. Водночас вилікуватися вдалося 935 особам, всього одужало 47 284 киян.
За минулу добу:
- захворіло 484 жінки та 316 чоловіків;
- інфікувалося 11 хлопчиків і 10 дівчаток;
- позитивний тест отримали 29 медиків;
- госпіталізація знадобилася 68 пацієнтам.
Найбільше випадків зафіксовано у Дарницькому (151), Деснянському (119) та Дніпровському (109) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.