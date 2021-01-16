Шкарлет підтримує відновлення очного навчання для молодшої школи після локдауну

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет вважає можливим повернення молодших класів до очного навчання після завершення карантинних обмежень.

– Моя позиція з цього приводу вже була озвучена. Я вважаю, що принаймні молодші класи після завершення карантину можуть повернутися до повноформатного навчання. А щодо старшої школи, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації в країні буде прийнятним проведення навчання за змішаною формою. На жаль, ухвалення остаточних рішень з цього питання не залежить від однієї людини: міністра освіти і науки або міністра охорони здоров’я, – написав Шкарлет.

Він наголосив, що поділяє позицію і прислухається до аргументів фахівців, епідеміологів, лікарів, рекомендації яких ґрунтуються на моніторингах епідемічної ситуації в країні. Міносвіти та Міністерство охорони здоров’я України перебувають у постійній комунікації, уточнив міністр.

– Щиро сподіваюся, що найближчим часом статистика захворюваності на Covid-19 і здатність медичної системи стримувати епідемічні хвилі все-таки дадуть нам змогу рекомендувати місцевій владі частково повертати дітей до звичного формату навчання. Як скоро це станеться, залежить від кожного з нас і нашої сумлінності під час дотримання карантинних вимог. Про перебіг переговорів і консультацій з вищезазначеного питання інформуватимемо і далі, – додав Шкарлет

Кличко просить пустити дітей до школи

13 січня міський голова Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням дозволити учням молодших класів ходити до школи під час локдауну.

Він зазначив, що повернення у школи учнів поліпшить і процес навчання, і дозволить їхнім батькам спокійно працювати.

Джерело: Сергій Шкарлет