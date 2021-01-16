Вакцинація проти Covid-19 в Україні стартує у лютому. Першими щеплення отримають 367 тис. українців.

Про це розповіла нардеп Юлія Гришина за результатами наради глави МОЗ Максима Степанов та з представниками фракції Слуга народу.

У середині лютого Україна отримає 910 тисяч доз. Першими буде вакциновано 367 тисяч українців. Щеплення отримають медики, які працюють з Covid-19, люди похилого віку та їх лікарі, які перебувають у спеціалізованих медичних закладах та військові, які перебувають у зоні ООС.

Пізніше вакцину отримають ще 2,5 млн людей – решта медичних працівників, освітяни, люди, старші 60 років, що мають супутні захворювання. Друга поставка вакцин очікується приблизно наприкінці березня.

Йдеться про вакцини від COVAX або Sinovac.

Також Степанов розповів, що нині МОЗ працює з українськими вченими та можливими виробниками щодо виробництва вітчизняної вакцини.

Виробництво вакцини

Українська фармацевтична компанія Лекхім планує у 2022 році розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від коронавірусу.

Компанія уклала угоду з китайським виробником щодо дистрибуції та локалізації виробництва в Україні на п’ять років.