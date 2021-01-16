Станом на 16 січня в Україні підтвердили 7 729 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіли 245 дітей та 369 медичних працівників. Всього інфікувалося 1 154 692 українців.
За останню добу від ускладнень Covid-19 померли 144 особи, госпіталізація знадобилася 2 083 пацієнтам. Загалом за період пандемії зафіксовано 20 686 летальних випадків.
Водночас вилікуватися вдалося 9 792 особам. Всього хворобу подолало 857 183 українців.
Поширення Covid-19 у регіонах
За минулу добу найбільше хворих зафіксовано у Києві (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586) та Донецькій (540) областях.
- м. Київ – +821;
- Вінницька область – +228;
- Волинська область – + 204;
- Дніпропетровська область – +586;
- Донецька область – +540;
- Житомирська область – +200;
- Закарпатська область – +147;
- Запорізька область – +696;
- Івано-Франківська область – +168;
- Київська область – +474;
- Кіровоградська область – +92;
- Луганська область – +155;
- Львівська область – +485;
- Миколаївська область – +409;
- Одеська область – +325;
- Полтавська область – +350;
- Рівненська область – +243;
- Сумська область – +237;
- Тернопільська область – +145;
- Харківська область – +285;
- Херсонська область – +63;
- Хмельницька область – +210;
- Черкаська область – +323;
- Чернівецька область – +209;
- Чернігівська область – +134.
Коронавірус 15 січня
15 січня коронавірус в Україні підтвердили у 8 199 осіб. Загальна кількість хворих складала 1 146 963.
До лікарень було госпіталізовано 2 152 осіб, від ускладнень Covid-19 померли 166 українців. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.