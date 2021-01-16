Станом на 16 січня в Україні підтвердили 7 729 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіли 245 дітей та 369 медичних працівників. Всього інфікувалося 1 154 692 українців.

За останню добу від ускладнень Covid-19 померли 144 особи, госпіталізація знадобилася 2 083 пацієнтам. Загалом за період пандемії зафіксовано 20 686 летальних випадків.

Водночас вилікуватися вдалося 9 792 особам. Всього хворобу подолало 857 183 українців.

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Поширення Covid-19 у регіонах

За минулу добу найбільше хворих зафіксовано у Києві (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586) та Донецькій (540) областях.

м. Київ – +821;

Вінницька область – +228;

Волинська область – + 204;

Дніпропетровська область – +586;

Донецька область – +540;

Житомирська область – +200;

Закарпатська область – +147;

Запорізька область – +696;

Івано-Франківська область – +168;

Київська область – +474;

Кіровоградська область – +92;

Луганська область – +155;

Львівська область – +485;

Миколаївська область – +409;

Одеська область – +325;

Полтавська область – +350;

Рівненська область – +243;

Сумська область – +237;

Тернопільська область – +145;

Харківська область – +285;

Херсонська область – +63;

Хмельницька область – +210;

Черкаська область – +323;

Чернівецька область – +209;

Чернігівська область – +134.

Коронавірус 15 січня

15 січня коронавірус в Україні підтвердили у 8 199 осіб. Загальна кількість хворих складала 1 146 963.

До лікарень було госпіталізовано 2 152 осіб, від ускладнень Covid-19 померли 166 українців. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.