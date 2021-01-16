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Факти / Україна
Людмила Богданова |

За добу в Україні підтвердили 7 729 нових випадків коронавірусу

Станом на 16 січня в Україні підтвердили 7 729 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіли 245 дітей та 369 медичних працівників. Всього інфікувалося 1 154 692 українців.

За останню добу від ускладнень Covid-19 померли 144 особи, госпіталізація знадобилася 2 083 пацієнтам. Загалом за період пандемії зафіксовано 20 686 летальних випадків.

Водночас вилікуватися вдалося 9 792 особам. Всього хворобу подолало 857 183 українців.

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Поширення Covid-19 у регіонах

За минулу добу найбільше хворих зафіксовано у Києві (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586) та Донецькій (540) областях.

  • м. Київ – +821;
  • Вінницька область – +228;
  • Волинська область – + 204;
  • Дніпропетровська область – +586;
  • Донецька область – +540;
  • Житомирська область – +200;
  • Закарпатська область – +147;
  • Запорізька область – +696;
  • Івано-Франківська область – +168;
  • Київська область – +474;
  • Кіровоградська область – +92;
  • Луганська область – +155;
  • Львівська область – +485;
  • Миколаївська область – +409;
  • Одеська область – +325;
  • Полтавська область – +350;
  • Рівненська область – +243;
  • Сумська область – +237;
  • Тернопільська область – +145;
  • Харківська область – +285;
  • Херсонська область – +63;
  • Хмельницька область – +210;
  • Черкаська область – +323;
  • Чернівецька область – +209;
  • Чернігівська область – +134.

коронавірус в Україні

Коронавірус 15 січня

15 січня коронавірус в Україні підтвердили у 8 199 осіб. Загальна кількість хворих складала 1 146 963.

До лікарень було госпіталізовано 2 152 осіб, від ускладнень Covid-19 померли 166 українців. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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