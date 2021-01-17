PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

5 990 випадків за добу: коронавірус в Україні 17 січня

Станом на 17 січня в Україні підтвердили 1 160 682 випадки коронавірусу.

За добу – 5 990 нових хворих, серед них – 177 дітей та 236 медпрацівників.

Читайте
Як в Україні проходитиме вакцинація проти Covid-19

За час пандемії в країні померло від вірусу 20 802 українця, за добу – 116 людей. Одужало загалом 865 960 громадян, за день – 8 777 осіб.

В Україні провели 5 953 987 тестувань методом ПЛР, за добу – 19 548. До лікарень країни за день госпіталізували 2 131 людину з підтвердженим захворюванням на коронавірус.

Найбільшу кількість нових випадків виявили у Київській (362), Запорізькій (332) та Одеській (330) областях.

Коронавірус у регіонах

  • Вінницька область – 176 випадків;
  • Волинська область – 178 випадків;
  • Дніпропетровська область – 309 випадків;
  • Донецька область – 234 випадки;
  • Житомирська область – 155 випадків;
  • Закарпатська область – 141 випадок;
  • Запорізька область – 332 випадки;
  • Івано-Франківська область – 153 випадки;
  • Київська область – 362 випадки;
  • Кіровоградська область – 35 випадків;
  • Луганська область – 101 випадок;
  • Львівська область – 315 випадків;
  • Миколаївська область – 328 випадків;
  • Одеська область – 330 випадків;
  • Полтавська область – 299 випадків;
  • Рівненська область – 145 випадків;
  • Сумська область – 224 випадки;
  • Тернопільська область – 107 випадків;
  • Харківська область – 315 випадків;
  • Херсонська область – 90 випадків;
  • Хмельницька область – 168 випадків;
  • Черкаська область – 307 випадків;
  • Чернівецька область – 195 випадків;
  • Чернігівська область – 198 випадків.

Коронавірус в Україні

16 січня в Україні підтвердили 7 729 нових випадків коронавірусу.

Загалом за час пандемії інфікувалося 1 154 692 українця.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка