Станом на 17 січня в Україні підтвердили 1 160 682 випадки коронавірусу.
За добу – 5 990 нових хворих, серед них – 177 дітей та 236 медпрацівників.
За час пандемії в країні померло від вірусу 20 802 українця, за добу – 116 людей. Одужало загалом 865 960 громадян, за день – 8 777 осіб.
В Україні провели 5 953 987 тестувань методом ПЛР, за добу – 19 548. До лікарень країни за день госпіталізували 2 131 людину з підтвердженим захворюванням на коронавірус.
Найбільшу кількість нових випадків виявили у Київській (362), Запорізькій (332) та Одеській (330) областях.
Коронавірус у регіонах
- Вінницька область – 176 випадків;
- Волинська область – 178 випадків;
- Дніпропетровська область – 309 випадків;
- Донецька область – 234 випадки;
- Житомирська область – 155 випадків;
- Закарпатська область – 141 випадок;
- Запорізька область – 332 випадки;
- Івано-Франківська область – 153 випадки;
- Київська область – 362 випадки;
- Кіровоградська область – 35 випадків;
- Луганська область – 101 випадок;
- Львівська область – 315 випадків;
- Миколаївська область – 328 випадків;
- Одеська область – 330 випадків;
- Полтавська область – 299 випадків;
- Рівненська область – 145 випадків;
- Сумська область – 224 випадки;
- Тернопільська область – 107 випадків;
- Харківська область – 315 випадків;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 168 випадків;
- Черкаська область – 307 випадків;
- Чернівецька область – 195 випадків;
- Чернігівська область – 198 випадків.
Коронавірус в Україні
16 січня в Україні підтвердили 7 729 нових випадків коронавірусу.
Загалом за час пандемії інфікувалося 1 154 692 українця.
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