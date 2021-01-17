Станом на 17 січня в Україні підтвердили 1 160 682 випадки коронавірусу.

За добу – 5 990 нових хворих, серед них – 177 дітей та 236 медпрацівників.

За час пандемії в країні померло від вірусу 20 802 українця, за добу – 116 людей. Одужало загалом 865 960 громадян, за день – 8 777 осіб.

В Україні провели 5 953 987 тестувань методом ПЛР, за добу – 19 548. До лікарень країни за день госпіталізували 2 131 людину з підтвердженим захворюванням на коронавірус.

Найбільшу кількість нових випадків виявили у Київській (362), Запорізькій (332) та Одеській (330) областях.

Коронавірус у регіонах

Вінницька область – 176 випадків;

Волинська область – 178 випадків;

Дніпропетровська область – 309 випадків;

Донецька область – 234 випадки;

Житомирська область – 155 випадків;

Закарпатська область – 141 випадок;

Запорізька область – 332 випадки;

Івано-Франківська область – 153 випадки;

Київська область – 362 випадки;

Кіровоградська область – 35 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 328 випадків;

Одеська область – 330 випадків;

Полтавська область – 299 випадків;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 224 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 315 випадків;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 168 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 195 випадків;

Чернігівська область – 198 випадків.

Коронавірус в Україні

16 січня в Україні підтвердили 7 729 нових випадків коронавірусу.

Загалом за час пандемії інфікувалося 1 154 692 українця.

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