Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 18 січня 2021

Коронавірус продовжує поширюватися світом. За даними ВООЗ, 18 січня вже понад 93 млн хворих. Країни посилюють карантинні обмеження та запроваджують нові.

Факти ICTV підготували найважливіші новини світу та України про коронавірус 18 січня.

Коронавірус в Україні

Станом на 18 січня 2021 року в Україні зафіксовано 1 163 716 хворих, за минулу добу підтвердили 3 034 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.

Через складну ситуацію з коронавірусом уряд може продовжити дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня. На території всієї країни встановлять заходи, характерні для помаранчевої зони карантину.

Вони розпочнуть діяти одразу ж після закінчення локдауну, з 25 січня. Поки адаптивний карантин продовжено до кінця лютого.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що вакцинація від Covid-19 в Україні на комерційній основі проходитиме паралельно з державною вакцинацією.

Коронавірус у світі

У Австралії не планують відкривати кордони і відновлювати повноцінний пасажиропотік до кінця цього року.

Те, що кордони відчинять у 2021 році, малоймовірно, навіть якщо щеплення від коронавірусу проведуть значній частині населення.

Словаччина з 18 січня знову запускає масове тестування на коронавірус серед усіх громадян своєї країни, загалом кількість населення становить близько 5,5 млн осіб.

Крім того, з 26 січня до 7 лютого влада посилює заборону на вихід з будинку: на роботу зможуть ходити тільки ті, у кого є негативний тест на коронавірус.

У ЄС розглядають питання про запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу. Цей захід дозволить швидше відродити туристичну галузь, однак він також може викликати розчарування у громадян.

Доступ до вакцини

Глобальні прогалини в доступі до вакцин від коронавірусу викликають занепокоєння щодо подальшого поширення коронавірусу, яке може призвести до появи нових небезпечних штамів, ослаблення медицини і подальшої шкоди економіці.

Детальніше про висновки вчених щодо нерівного доступу до вакцини, читайте на сайті Факти ICTV.