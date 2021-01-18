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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

Без змін: курс валют на 18 січня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 січня.

Курс долара встановлено на рівні 28,05 грн/$. Курс не змінився в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Також регулятор залишив без змін курс євро – 34,01 грн/€.

Курс валют в Україні від НБУ на 18.01:

  • $1 – 28,0524 грн;
  • €1 – 34,0121 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4948 грн;
  • 10 російських рублів – 3,8161 грн.

Курс валют НБУ на 18 січня 2021 в Україні

Курс долара у 2021

Експерти вважають, що зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.

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