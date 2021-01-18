Курс валют НБУ на 18 січня 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 січня.
Курс долара встановлено на рівні 28,05 грн/$. Курс не змінився в порівнянні з попереднім банківським днем.
Також регулятор залишив без змін курс євро – 34,01 грн/€.
Курс валют в Україні від НБУ на 18.01:
- $1 – 28,0524 грн;
- €1 – 34,0121 грн;
- 1 польський злотий – 7,4948 грн;
- 10 російських рублів – 3,8161 грн.
Курс долара у 2021
Експерти вважають, що зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.
Згідно з прогнозом аналітиків, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.