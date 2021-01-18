Більше померло, ніж народилося: в Україні скоротилась чисельність населення

У 2020 році в Україні більше померло громадян, ніж народилося – на 100 померлих припадає 49 новонароджених. За рік чисельність населення зменшилася на 272,5 тис. осіб. Було зафіксовано 549 172 летальних випадків, а кількість народжених дітей становила 268 899.

Для порівняння – у 2019 році чисельність населення в Україні становила 41 922 670. Померло на понад 15 тис. менше громадян, ніж цього року, – 533 764.

Дані щодо розрахунку охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованих територій (Крим, Севастополь, Донецька та Луганська області).

Перепис населення в Україні

Всеукраїнський перепис населення заплановано на 2023 рік. Однак готуватися до нього розпочнуть уже у 2021 році. Про це повідомив Олег Немчінов – міністр Кабінету міністрів України.