Біля берегів Туреччини знайшли тіла трьох загиблих моряків судна Arvin

Рятувальникам вдалося знайти тіла трьох загиблих моряків судна Arvin, які потонули у Чорному морі біля берегів Туреччини.
Наразі триває процедура їхньої ідентифікації. Загалом врятовано шість членів екіпажу – п’ятеро громадян України та один росіянин.
Пошуково-рятувальна операція щодо інших членів екіпажу триває.
Справа перебуває під контролем МЗС України та посольства України в Туреччині.
Також 18 січня з лікарні міста Бартина у Туреччині виписали усіх врятованих українських моряків.
Зазначається, що консули готують документи для повернення моряків додому. Стан їхнього здоров’я у нормі.
Українських моряків, врятованих із затонулого судна Arvin, виписали з лікарні. Стан здоров’я задовільний – дякуємо лікарям @bartindevlet. Вдячні губернаторству Бартина @tcbartinvalilik за одяг та взуття для хлопців. ???????? консули готують документи для повернення моряків додому. pic.twitter.com/iUi4ST8cyY
— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 18, 2021
Що сталося
По обіді 17 січн в Чорному морі затонув теплохід Arvin, про що повідомили у морській рятувальній службі Туреччини.
Теплохід належав українській компанії Arvin Shipping LTD.
Встановлено, що на борту перебували 12 членів екіпажу, з них двоє громадян РФ.
Не всіх моряків вдалося врятувати через несприятливі погодні умови того дня.