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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Біля берегів Туреччини знайшли тіла трьох загиблих моряків судна Arvin

Рятувальникам вдалося знайти тіла трьох загиблих моряків судна Arvin, які потонули у Чорному морі біля берегів Туреччини.

Наразі триває процедура їхньої ідентифікації. Загалом врятовано шість членів екіпажу – п’ятеро громадян України та один росіянин.

Пошуково-рятувальна операція щодо інших членів екіпажу триває.

Справа перебуває під контролем МЗС України та посольства України в Туреччині.

Також 18 січня з лікарні міста Бартина у Туреччині виписали усіх врятованих українських моряків.

Зазначається, що консули готують документи для повернення моряків додому. Стан їхнього здоров’я у нормі.

Що сталося

По обіді 17 січн в Чорному морі затонув теплохід Arvin, про що повідомили у морській рятувальній службі Туреччини.

Теплохід належав українській компанії Arvin Shipping LTD.

Встановлено, що на борту перебували 12 членів екіпажу, з них двоє громадян РФ.

Не всіх моряків вдалося врятувати через несприятливі погодні умови того дня.

Джерело: МЗС

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