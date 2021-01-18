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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

SkyUp змінила правила реєстрації в 2021 році

Із 20 січня 2021 року авіакомпанія SkyUp змінює час реєстрації та посадки на рейси в аеропортах України.

Реєстрація на рейси SkyUp буде починатися за 2,5 години (до 20 січня – за дві години) й закінчуватися за 45 хвилин до вильоту. Посадка буде завершуватися за 20 хвилин до вильоту (до 20 січня – за 15 хвилин).

У міжнародних аеропортах час реєстрації та посадки на рейс може відрізнятися, але тільки в бік збільшення.

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Наприклад, в аеропортах Стамбула та Дубая SkyUp починає реєстрацію за три години та завершує за годину до вильоту.

В авіакомпанії рекомендують прибувати в аеропорт вчасно або реєструватись на рейс онлайн. Зробити це можна в особистому кабінеті на сайті авіакомпанії не раніше ніж за 48 годин і не пізніше ніж за три години до вильоту.

Нові правила для ручної поклажі в SkyUp

Також із 20 січня 2021 року авіакомпанія SkyUp оновлює правила для ручної поклажі.

Максимальну вагу одного місця ручної поклажі (яка входить до вартості квитка незалежно від тарифу, без додаткових доплат), збільшать із 7 до 9 кг.

Ноутбук, чоловічу чи жіночу сумку, верхній одяг, парасольку, книгу, журнал, папку для паперів, які можна було безкоштовно брати на борт, за новими правилами тепер потрібно класти в сумку та валізу з ручною поклажею. Деталі про інші нововведення авіакомпанії читає в матеріалі Факти ICTV.

Джерело: SkyUp

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