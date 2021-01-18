Вакцинація від Covid-19 в Україні на комерційній основі проходитиме паралельно з державною вакцинацією.

Такої думки дотримується прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ми ведемо переговори з шістьма виробниками вакцини, які сьогодні мають дві стадії клінічних досліджень, проходять третю, реєструються в інших країнах і у Всесвітній організації охорони здоров’я як офіційна і легалізована вакцина, – сказав він.

За словами Шмигаля, практично з усіма Міністерство охорони здоров’я підписало non-disclosure agreement, що не дає права обговорювати публічно деякі деталі.

– Але ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів про необхідність поставки перших партій вакцини якомога швидше. Зараз можу стверджувати, що ці переговори дали свій результат – в України буде вакцина не пізніше лютого, – зазначив прем’єр.

Також ж Денис Шмигаль додав, щойно вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства негайно отримають можливість завозити ці вакцини в Україну.

– Далі – це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори і укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державної вакцинацією, – заявив глава уряду.

Що стосується результатів перевірок щодо можливої ​​підпільної вакцинації від Covid-19, прем’єр заявив, що правоохоронні органи відкрили кримінальну виробництво, ведуться відповідні слідчі дії.

Коронавірус в Україні

Станом на 18 січня 2021 року в Україні зафіксовано 1 163 716 хворих, за минулу добу підтвердили 3 034 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.