Відновлення газопостачання і збереження тиші: що обговорювали на засіданні ТКГ

Під час першої у 2021 році відеоконференції підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи сторонам вдалося домовитися про відновлення газопостачання до Мар’їнки.

Також основні зусилля української делегації були спрямовані на те, щоб зберегти сталий режим припинення вогню і створити умови для подальшого переходу до наступних заходів, зокрема до розведення сил та засобів і розмінування ділянок.

Під час розмови російська сторона наполягала на вдосконаленні координаційного механізму попередження порушень режиму припинення вогню.

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Українська делегація відреагувала на таку пропозицію. Представники України запропонували почати вдосконалення з того, щоб надалі не допускати порушень режиму припинення вогню, які приводять до загибелі та поранення українських військовослужбовців.

Крім того, сторони повинні сприяти проведенню інфрастуктурних та ремонтних робіт на лінії розмежування.

Ці питання планують детальніше обговорити під час засідання ТКГ 21 січня.

12 січня також відбулися переговори радників нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та РФ. Сторони обговорювали врегулювання ситуації на Донбасі.

Зокрема, очільник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив на потребі посилити безпекову складову домовленостей. Чим завершилася зустріч – читайте у матеріалі.

Джерело: Українська делегація для участі у ТКГ