Замість так званих червоних дипломів українські вищі навчальні заклади можуть видавати додатки з відзнаками.

Інформацію про особливі досягнення випускника ВНЗ може зазначати в додатку до диплома європейського зразка в шостому розділі Додаткова інформація. А вимоги до присудження відзнаки навчальні заклади визначатимуть самостійно.

Наразі ж Міносвіти спільно з Мін’юстом опрацьовує наказ Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатку до них, зразка академічної довідки. Чинним документ стане після реєстрації та опублікування в Офіційному віснику України.

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В Україні скасували червоні дипломи

Напередодні Міністерство освіти України ухвалило рішення про скасування дипломів з відзнакою. Все через те, що МОН впроваджує нові форми дипломів про вищу освіту та наукові ступені.

Вони будуть відповідати європейським стандартам. Як виглядатимуть дипломи нового зразка – дивіться у матеріалі.