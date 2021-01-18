3 034 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 18 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 304 особи;
- летальних випадків – 67;
- одужало – 5 236 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 13 247 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 163 716 осіб;
- одужало – 871 196 осіб;
- летальних випадків – 20 869;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 301 випадок;
- Вінницька область – 102 випадки;
- Волинська область – 129 випадків;
- Дніпропетровська область – 220 випадків;
- Донецька область – 91 випадок;
- Житомирська область – 111 випадків;
- Закарпатська область – 91 випадок;
- Запорізька область – 266 випадків;
- Івано-Франківська область – 110 випадків;
- Київська область – 240 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 3 випадки;
- Львівська область – 122 випадки;
- Миколаївська область – 323 випадки;
- Одеська область – 150 випадків;
- Полтавська область – 92 випадки;
- Рівненська область – 61 випадок;
- Сумська область – 84 випадки;
- Тернопільська область – 91 випадок;
- Харківська область – 46 випадків;
- Херсонська область – 78 випадків;
- Хмельницька область – 1 випадок;
- Черкаська область – 120 випадків;
- Чернівецька область – 161 випадок;
- Чернігівська область – 36 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
Станом на 17 січня в Україні підтвердили 1 160 682 випадки коронавірусу. За добу – 5 990 нових хворих, серед них – 177 дітей та 236 медпрацівників.
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