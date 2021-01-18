Володимир Зеленський указом №18/2021 від 18 січня затвердив персональний склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

Очолила Раду заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

Секретарем, згідно з документом, стала гендиректор Директорату з питань економічної політики ОП Олена Дьяченко.

Загалом до складу Ради, яку Зеленський створив іншим указом ще 22 грудня 2020 року, входять 18 осіб.

Мета – налагодження конструктивної взаємодії органів державної влади та представників малого підприємництва для виправлення помилок і напрацювання конструктивних рішень.

Уряд змінив умови пільгового кредитування бізнесу за програмою Доступні кредити 5-7-9% через посилення карантину у січні 2021 року.

Програма з кредитування малого та середнього бізнесу стартувала 1 лютого 2020-го.

5% річних зможуть взяти бізнесмени з виручкою 25 млн грн, 7% річних – з виручкою до 25 млн грн і 9% – якщо виручка до 50 млн грн.