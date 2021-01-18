З 18 січня українці можуть подавати заявки на підключення до постачання газу копанією Нафтогаз через Ощадбанк.

Для цього необхідно звернутися до одного з відділень банку та написати заяву. Подати заявку може будь-який споживач, не лише клієнт банку.

Які документи необхідні:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ про право власності на житло;

EIC-код (16-значний персональний газовий номер споживача).

Після оформлення заявки підключення відбудеться протягом п’яти чи семи робочих днів.

Перехід до нового постачальника відбувається автоматично, повідомляти про це попередню газову компанію додатково не потрібно.

Водночас можна перевірити статус виконання заявки на сайті gas.ua.

Ціни на газ в Україні

В Україні знизили ціни на газ.

З 1 лютого українці платитимуть 6,99 грн за кубометр.

Детальніше про ціни на газ в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ощадбанк