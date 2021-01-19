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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Де зробити тест на коронавірус: в Україні з’явилася інтерактивна мапа

Міністерство охорони здоров’я України на власному сайті розмістило інтерактивну карту із пунктами тестування на коронавірус.

Станом на 19 січня 2021 року відкрито 2 373 верифіковані МОЗ України пункти тестування в усіх регіонах окрім тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей, а також АР Крим.

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У цих пунктах можна здати біологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень ПЛР-методом. Також там можна зробити експрес-тест на антиген до Covid-19.

Найбільше пунктів тестування діє у Полтавській області – 183, а найменше у Луганській – 26. У Києві відкрито 65 таких пунктів.

Мапа пунктів тестування на коронавірус

Інтерактивна карта доступна за цим посиланням.

Під час брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що тепер здати біологічний матеріал для ПЛР-тесту пацієнт може у сімейного лікаря, який може проводити експрес-тестування.

Російські ПЛР-тести в Україні

Також під час брифінгу від 19 січня Максим Степанов спростував інформацію, що 90% ПЛР-систем для діагностики коронавірусу, які використовуються в Україні, були виготовлені у Росії.

Він додав, що використання ПЛР-систем, виробництво яких зареєстровано в РФ, складає лише 0,6%. Однак, держава їх не закуповувала і їх використовують лише у приватних лабораторіях.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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