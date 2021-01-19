Міністерство охорони здоров’я України на власному сайті розмістило інтерактивну карту із пунктами тестування на коронавірус.

Станом на 19 січня 2021 року відкрито 2 373 верифіковані МОЗ України пункти тестування в усіх регіонах окрім тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей, а також АР Крим.

У цих пунктах можна здати біологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень ПЛР-методом. Також там можна зробити експрес-тест на антиген до Covid-19.

Найбільше пунктів тестування діє у Полтавській області – 183, а найменше у Луганській – 26. У Києві відкрито 65 таких пунктів.

Інтерактивна карта доступна за цим посиланням.

Під час брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що тепер здати біологічний матеріал для ПЛР-тесту пацієнт може у сімейного лікаря, який може проводити експрес-тестування.

Російські ПЛР-тести в Україні

Також під час брифінгу від 19 січня Максим Степанов спростував інформацію, що 90% ПЛР-систем для діагностики коронавірусу, які використовуються в Україні, були виготовлені у Росії.

Він додав, що використання ПЛР-систем, виробництво яких зареєстровано в РФ, складає лише 0,6%. Однак, держава їх не закуповувала і їх використовують лише у приватних лабораторіях.