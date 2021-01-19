Нацбанк України встановив на вівторок, 19 січня, офіційний курс валют до гривні.
Зокрема, курс американської валюти регулятор підвищив на 14 копійок, встановивши його на рівні 28,19 грн/$.
Водночас курс європейської валюти НБУ не змінює другий день поспіль. Вона коштує, як і вчора – 34,01 грн/€.
Польський злотий на колишньому рівні, трохи здешевшав російський рубль.
Курс валют в Україні від НБУ на 19.01:
- $1 – 28,19 грн;
- €1 – 34,01 грн;
- 1 польський злотий – 7,4923 грн;
- 10 російських рублів – 3,7964 грн.
Курс долара у 2021
Експерти вважають, що зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.
Згідно з прогнозом аналітиків, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.