PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Долар здорожчав на 14 копійок: курс валют на 19 січня

Нацбанк України встановив на вівторок, 19 січня, офіційний курс валют до гривні.

Зокрема, курс американської валюти регулятор підвищив на 14 копійок, встановивши його на рівні 28,19 грн/$.

Водночас курс європейської валюти НБУ не змінює другий день поспіль. Вона коштує, як і вчора – 34,01 грн/€.

Читайте
Яким буде курс долара у 2021 році та що на нього вплине

Польський злотий на колишньому рівні, трохи здешевшав російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 19.01:

  • $1 – 28,19 грн;
  • €1 – 34,01 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4923 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7964 грн.

Курс валют на 19 січня

Курс долара у 2021

Експерти вважають, що зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка