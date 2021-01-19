Газпром припустив зупинення будівництва Північного потоку – 2

Газпром не виключає призупинення реалізації або повне скасування проекту Північний потік – 2 в разі різкої зміни політичної ситуації.

– Під час реалізації наших великих міжнародних проектів, таких як Північний потік – 2, ми стикалися і продовжуємо стикатися з ризиками, пов’язаними зі зміною політичної ситуації в різних регіонах, що призводить до напруження між країнами.

У деяких випадках такі зміни можуть призвести до того, що реалізація проекту стане неможливою або недоцільною, а значить, призведе до призупинення або скасування проекту, – йдеться в меморандумі до нового розміщення бондів холдингу.