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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Телішевська |

Газпром припустив зупинення будівництва Північного потоку – 2

Газпром не виключає призупинення реалізації або повне скасування проекту Північний потік 2 в разі різкої зміни політичної ситуації.

Під час реалізації наших великих міжнародних проектів, таких як Північний потік 2, ми стикалися і продовжуємо стикатися з ризиками, пов’язаними зі зміною політичної ситуації в різних регіонах, що призводить до напруження між країнами.

У деяких випадках такі зміни можуть призвести до того, що реалізація проекту стане неможливою або недоцільною, а значить, призведе до призупинення або скасування проекту, йдеться в меморандумі до нового розміщення бондів холдингу.

Водночас США в оборонний бюджет на 2021 рік передбачили нові, посилені санкції проти Північного потоку-2.

Вони стосуються всієї діяльності з прокладання труб для будівництва газопроводів, страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації судів, пов’язаних з проектом.

Джерело: ТАСС

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