У водах Туреччини виявили тіла двох українських моряків, які були членами екіпажу затонулого судна Арвін.
– Загальна кількість загиблих сягнула трьох. Станом на 19 січня загалом знайдено тіла трьох членів екіпажу (з них два громадянина України) із затонулого поблизу берегів Туреччини суховантажного судна Арвін, – заявили у прес-службі ДСНС.
Доля ще трьох українських моряків поки невідома.
Загалом вдалося врятувати шістьох моряків, з них – п’ять українців. Нині вони перебувають у лікарні.
Катастрофа Арвін
17 січня близько 13.00 за повідомленням морської рятувальної служби Туреччини в Чорному морі затонув теплохід Aрвін. На борту перебували 12 членів екіпажу, з них двоє громадян РФ.
Судновласник затонулого біля берегів Туреччини судна – українська компанія Arvin Shipping LTD.
Рятувальну операцію ускладнюють несприятливі погодні умови.