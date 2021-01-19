У водах Туреччини виявили тіла двох українських моряків, які були членами екіпажу затонулого судна Арвін.

– Загальна кількість загиблих сягнула трьох. Станом на 19 січня загалом знайдено тіла трьох членів екіпажу (з них два громадянина України) із затонулого поблизу берегів Туреччини суховантажного судна Арвін, – заявили у прес-службі ДСНС.

Доля ще трьох українських моряків поки невідома.

Загалом вдалося врятувати шістьох моряків, з них – п’ять українців. Нині вони перебувають у лікарні.

Катастрофа Арвін

17 січня близько 13.00 за повідомленням морської рятувальної служби Туреччини в Чорному морі затонув теплохід Aрвін. На борту перебували 12 членів екіпажу, з них двоє громадян РФ.

Судновласник затонулого біля берегів Туреччини судна – українська компанія Arvin Shipping LTD.

Рятувальну операцію ускладнюють несприятливі погодні умови.