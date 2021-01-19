Мовний омбудсмен Тарас Кремінь отримав підтвердження від Закарпатської обласної прокуратури щодо скасування дотепер чинних протиправних рішень окремих обласних та місцевих рад про функціонування регіональних мов.

Зокрема, згідно з “рішенням Берегівської районної ради №40 від 29.12.2020, втратили чинність рішення щодо регіональної мови Берегівської та Виноградівської районних рад”.

– Тобто усі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області скасовано, – наголошується у листі.

Перед цим, 22 грудня 2020 року, Солотвинська селищна рада Закарпатської області скасувала рішення Нижньоапшанської сільської ради від 14 серпня 2012-го Про визнання румунської мови регіональною мовою.

Аналогічне рішення щодо скасування регіональної мови ухвалила також Старобільська міськрада.

Ще у 2012 році Закарпатська облрада визнала особливий статус угорської, румунської та русинської мов.

Джерело: Тарас Кремінь