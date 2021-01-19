PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Лише українська: на Закарпатті скасовано рішення щодо регіональних мов

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь отримав підтвердження від Закарпатської обласної прокуратури щодо скасування дотепер чинних протиправних рішень окремих обласних та місцевих рад про функціонування регіональних мов.

Зокрема, згідно з “рішенням Берегівської районної ради №40 від 29.12.2020, втратили чинність рішення щодо регіональної мови Берегівської та Виноградівської районних рад”.

– Тобто усі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області скасовано, – наголошується у листі.

Читайте
У Google Maps з'явилася українська мова

Перед цим, 22 грудня 2020 року, Солотвинська селищна рада Закарпатської області скасувала рішення Нижньоапшанської сільської ради від 14 серпня 2012-го Про визнання румунської мови регіональною мовою.

Аналогічне рішення щодо скасування регіональної мови ухвалила також Старобільська міськрада.

Ще у 2012 році Закарпатська облрада визнала особливий статус угорської, румунської та русинської мов.

Джерело: Тарас Кремінь

Фото: Dreamstime

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору