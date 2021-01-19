Один із засновників Народного руху: від коронавірусу помер Володимир Черняк

Від коронавірусних ускладнень помер співзасновник Народного руху України Володимир Черняк. Йому було 79 років.

У повідомленні на його сторінці у Facebook зазначається, що смерть наступила вночі 18 січня.

Політик довгий час боровся з ускладненнями, викликаними Covid-19.

Вчора перестало битись серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук — Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з ковідом. Він залишиться в наших серцях назавжди! Вічна пам’ять!, — йдеться у повідомленні.

Під публікацією колеги та знайомі Володимира Черняка залишили більше сотні коментарів зі співчуттями родині політика.

Ким був Володимир Черняк

У 1990 році Володимир Черняк очолив колегії Народного руху України.

У той час організація була потужною політичною опозицією залишкам комуністичних депутатських груп впливу.

Також політик був депутатом Верховної Ради двох скликань. Паралельно очолював відділ теорії та методології Інституту економіки НАН України.

Пізніше Володимир Черняк обійняв посаду головного наукового співробітника Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів.

Джерело: Володимир Черняк