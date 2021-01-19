Повернення учнів випускних 9 та 11 класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним та важливим.

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

– Спілкуючись з учителями, я повсякчас чую про їхні перестороги щодо відсутності очного спілкування з учнями. Не менше хвилюються батьки та самі школярі, яким протягом поточного навчального року довелося готуватися до ЗНО та ДПА переважно в дистанційній формі.

Міністр наголосив, що після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання.

– В областях, де показники захворюваності на Covid-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти. Маємо бажання та наміри також відновити повноформатне або змішане навчання для школярів інших класів, – зазначив Шкарлет.

Наразі тривають відповідні консультації з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Сергій Шкарлет також вважає можливим повернення молодших класів до очного навчання після завершення карантинних обмежень.

Він наголосив, що поділяє позицію і прислухається до аргументів фахівців, епідеміологів, лікарів, рекомендації яких ґрунтуються на моніторингах епідемічної ситуації в країні.