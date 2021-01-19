У МОЗ України спростували інформацію, що 90% ПЛР-систем для діагностики коронавірусу, які використовуються в Україні, були виготовлені у Росії.

Про це під час брифінгу 19 січня заявив очільник відомства Максим Степанов.

– Три юридичні особи, які зареєстровані у РФ, здійснюють свою діяльність через українських постачальників. Використання ПЛР-систем, виробництво яких зареєстровано у РФ, складає лише 0,6%, – зазначив Максим Степанов.

Водночас вони використовуються у приватних лабораторіях.

– Держава не закуповувала, не закуповує і не планує закуповувати такі системи, – додав міністр.

Крім того, за його словами, тести, які використовуються в Україні, закуповувалися у Китаї, США, Кореї, Польщі, Німеччині, Великій Британії, Франції, Австрії, Канаді, Чехії, Туреччині, Сінгапурі.

– Закупівля більшості ПЛР-тестів здійснюється сьогодні в українського виробника – Українські генетичні технології, – розповів Максим Степанов.

Також нині серед активних постачальників – Китай, США, Корея.

Тести на коронавірус

У грудні в Україну завезли партію експрес-тестів на визначення антигена SARS-CoV-2.

До країни доправили 225 тис. одиниць обладнання.

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