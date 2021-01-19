Клопотання адвокатів одного з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка щодо зміни запобіжного заходу Шевченківський районний суд Києва відхилив.
Про це повідомив у соцмережі адвокат Тарас Безпалий, який представляє інтереси іншої підозрюваної у справі – Юлії Кузьменко.
За його словами, судді відмовилися відпускати Антоненка під особисте зобов’язання.
А засідання у справі відклали на 2 лютого.
На початку грудня Апеляційний суд Києва також відмовив його захисту у зміні запобіжного заходу – з арешту на взяття на поруки 20 осіб.
10 грудня Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт Андрія Антоненка до 7 лютого 2021 року.
Водночас Юлія Кузьменко залишатиметься під домашнім арештом, а Яна Дугарь – на особистих зобов’язаннях.
Джерело: Тарас Безпалий