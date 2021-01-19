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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Справа Шеремета: суд не відпустив Антоненка під особисте зобов’язання

Клопотання адвокатів одного з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка щодо зміни запобіжного заходу Шевченківський районний суд Києва відхилив.

Про це повідомив у соцмережі адвокат Тарас Безпалий, який представляє інтереси іншої підозрюваної у справі – Юлії Кузьменко.

За його словами, судді відмовилися відпускати Антоненка під особисте зобов’язання.

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А засідання у справі відклали на 2 лютого.

На початку грудня Апеляційний суд Києва також відмовив його захисту у зміні запобіжного заходу – з арешту на взяття на поруки 20 осіб.

10 грудня Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт Андрія Антоненка до 7 лютого 2021 року.

Водночас Юлія Кузьменко залишатиметься під домашнім арештом, а Яна Дугарь – на особистих зобов’язаннях.

Джерело: Тарас Безпалий

Фото: УНІАН

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