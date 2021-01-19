Світло, газ і проїзд у транспорті: ОП проведе повний аудит тарифів у регіонах

В Україні планують провести повний аудит тарифів для населення на усі комунальні послуги.

Про це йдеться у заяві Офісу президента.

Володимир Зеленський заступника керівника ОП Кирила Тимошенка призначив відповідальним за вирішення проблеми із завищенням тарифів у регіонах.

Першочергово перевірка стосуватиметься тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.

– Окрему увагу варто приділити таким специфічним непрозорим “тарифним проектам” окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо, – йдеться у повідомленні.

Головними завданнями тарифного аудиту стане:

Зіставлення ціноутворення за різні проміжки часу. Отримання роз’яснень від місцевих керівників щодо завищених тарифів. Оцінка тарифної політики загалом.

Кабмін знизив тарифи на газ

На засідання 18 січня Кабмін знизив тарифи на газ для побутових споживачів.

Починаючи з 1 лютого українці платитимуть 6,99 грн за кубометр. На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі.

Експерти відзначають, що ріст ціни на газ в Україні почався у 2020 році через перехід на ринкові ціни.