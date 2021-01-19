Світло, газ і проїзд у транспорті: ОП проведе повний аудит тарифів у регіонах

В Україні планують провести повний аудит тарифів для населення на усі комунальні послуги.
Про це йдеться у заяві Офісу президента.
Володимир Зеленський заступника керівника ОП Кирила Тимошенка призначив відповідальним за вирішення проблеми із завищенням тарифів у регіонах.
Першочергово перевірка стосуватиметься тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.
– Окрему увагу варто приділити таким специфічним непрозорим “тарифним проектам” окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо, – йдеться у повідомленні.
Головними завданнями тарифного аудиту стане:
- Зіставлення ціноутворення за різні проміжки часу.
- Отримання роз’яснень від місцевих керівників щодо завищених тарифів.
- Оцінка тарифної політики загалом.
Кабмін знизив тарифи на газ
На засідання 18 січня Кабмін знизив тарифи на газ для побутових споживачів.
Починаючи з 1 лютого українці платитимуть 6,99 грн за кубометр. На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі.
Експерти відзначають, що ріст ціни на газ в Україні почався у 2020 році через перехід на ринкові ціни.