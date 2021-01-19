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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

В Україні за добу понад 15 тис. людей одужали від Covid-19, 3 939 – інфікувалися

В Україні станом на 19 січня зафіксували 3 939 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 167 655.

Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників.

Госпіталізація знадобилася 801 пацієнту.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 177 людей, загалом – 21 046.

За останню добу в Україні одужали 15 052 людини, загалом – 886 248.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

За добу в Україні зробили 33 400 тестів (методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).

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Кількість інфікованих у регіонах за добу:

  • м. Київ – 637 випадків;
  • Вінницька область – 73 випадки;
  • Волинська область – 70 випадків;
  • Дніпропетровська область – 201 випадок;
  • Донецька область – 174 випадки;
  • Житомирська область – 38 випадків;
  • Закарпатська область – 94 випадки;
  • Запорізька область – 449 випадків;
  • Івано-Франківська область – 127 випадків;
  • Київська область – 150 випадків;
  • Кіровоградська область – 29 випадків;
  • Луганська область – 64 випадки;
  • Львівська область – 197 випадків;
  • Миколаївська область – 115 випадків;
  • Одеська область – 453 випадки;
  • Полтавська область – 197 випадків;
  • Рівненська область – 58 випадків;
  • Сумська область – 61 випадок;
  • Тернопільська область – 67 випадків;
  • Харківська область – 237 випадків;
  • Херсонська область – 26 випадків;
  • Хмельницька область – 39 випадків;
  • Черкаська область – 208 випадків;
  • Чернівецька область – 172 випадки;
  • Чернігівська область – 3 випадки.

Коронавирус в Украине 19 января КАРТА

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 18 січня було зафіксовано 3 034 нових випадки. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.

Фото: Depositphotos

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