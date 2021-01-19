В Україні станом на 19 січня зафіксували 3 939 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 167 655.

Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників.

Госпіталізація знадобилася 801 пацієнту.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 177 людей, загалом – 21 046.

За останню добу в Україні одужали 15 052 людини, загалом – 886 248.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

За добу в Україні зробили 33 400 тестів (методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).

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Кількість інфікованих у регіонах за добу:

м. Київ – 637 випадків;

Вінницька область – 73 випадки;

Волинська область – 70 випадків;

Дніпропетровська область – 201 випадок;

Донецька область – 174 випадки;

Житомирська область – 38 випадків;

Закарпатська область – 94 випадки;

Запорізька область – 449 випадків;

Івано-Франківська область – 127 випадків;

Київська область – 150 випадків;

Кіровоградська область – 29 випадків;

Луганська область – 64 випадки;

Львівська область – 197 випадків;

Миколаївська область – 115 випадків;

Одеська область – 453 випадки;

Полтавська область – 197 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 237 випадків;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 39 випадків;

Черкаська область – 208 випадків;

Чернівецька область – 172 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 18 січня було зафіксовано 3 034 нових випадки. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.