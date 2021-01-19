В Україні станом на 19 січня зафіксували 3 939 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 167 655.
Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників.
Госпіталізація знадобилася 801 пацієнту.
Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 177 людей, загалом – 21 046.
За останню добу в Україні одужали 15 052 людини, загалом – 886 248.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.
За добу в Україні зробили 33 400 тестів (методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).
Кількість інфікованих у регіонах за добу:
- м. Київ – 637 випадків;
- Вінницька область – 73 випадки;
- Волинська область – 70 випадків;
- Дніпропетровська область – 201 випадок;
- Донецька область – 174 випадки;
- Житомирська область – 38 випадків;
- Закарпатська область – 94 випадки;
- Запорізька область – 449 випадків;
- Івано-Франківська область – 127 випадків;
- Київська область – 150 випадків;
- Кіровоградська область – 29 випадків;
- Луганська область – 64 випадки;
- Львівська область – 197 випадків;
- Миколаївська область – 115 випадків;
- Одеська область – 453 випадки;
- Полтавська область – 197 випадків;
- Рівненська область – 58 випадків;
- Сумська область – 61 випадок;
- Тернопільська область – 67 випадків;
- Харківська область – 237 випадків;
- Херсонська область – 26 випадків;
- Хмельницька область – 39 випадків;
- Черкаська область – 208 випадків;
- Чернівецька область – 172 випадки;
- Чернігівська область – 3 випадки.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 18 січня було зафіксовано 3 034 нових випадки. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.