Більшість українців не планує робити щеплення від коронавірусу, навіть якщо вакцинація буде безкоштовною.

Згідно з даними опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг з 14 до 16 січня 2021 року, 56% громадян країни не готові робити щеплення, якщо речовина буде доступною в аптеках. Водночас лише 39% готові вакцинуватися за таких умов.

Про неготовність брати участь у безкоштовній імунізації заявили 52% мешканців країни, готові зробити щеплення – 43%.

Найбільше противників вакцинації серед українців, яким 30-49 років, жінок і мешканців невеликих міст.

Порівняно з листопадом кількість тих, хто готовий робити безкоштовну вакцинацію, знизилася, тоді на такий крок готові були піти 55% опитаних.

Опитування провели 14-16 січня. Кількість респондентів – 1,6 тис., серед них – українці старше 18 років. Метод: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: менше 2,4%.

Будете робити щеплення від коронавірусу дітям? Так, обов’язково

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Вакцинація в Україні

Поки у світі активно вакцинують людей проти коронавірусу, Україна лише готується отримати перші партії вакцини.

На них чекають у лютому.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Рейтинг