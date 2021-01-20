Бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню

На Донбасі у зоні проведення ООС за минулу добу було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Бойовики відкрили вогонь неподалік населеного пункту Водяне з гранатометів та великокаліберного кулемета.

У районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська почали обстріл з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У відповідь українські військовослужбовці відкрили вогонь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Серед українських військових втрат немає.

Від початку доби, 20 січня, вздовж усієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

У МЗС України розраховують, що головування Швеції в Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) посприяє вирішенню конфлікту на Сході України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна виконала свої зобов’язання, взяті на саміті лідерів Нормандського формату у Парижі та розраховує на підтримку.