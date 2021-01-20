Згідно з інформацією Нацбанку, курс долара станом на 20 січня здешевшав. А от посеред тижня євро зріс у ціні.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,15 грн, що на чотири копійки менше, ніж було 19 січня.

Євро здорожчав на 14 копійок – з 34,01 грн/1€ до 34,15 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого також зросла.

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Курс валют в Україні від НБУ на 20.01:

$1 – 28,15 грн;

€1 – 34,15 грн грн;

1 польський злотий – 7,53 грн;

10 російських рублів – 3,81 грн.

Тим часом Міністерство економіки прогнозує, що у 2021 році курс долара в Україні може бути на рівні 28,6 грн за $1.

Дещо оптимістичніші прогнози дають українські економісти. Зокрема, на думку інвестиційного аналітика Вадима Бардася, курс може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.

Економіст Олексій Кущ додає, що у 2021 критичний показник вартості долара може становити трохи більше 29 грн.