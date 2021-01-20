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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Кабмін схвалив проект Стратегії воєнної безпеки

Кабінет міністрів схвалив розроблений Міністерством оборони на основі затвердженої президентом Володимиром Зеленським Стратегії нацбезпеки проект Стратегії воєнної безпеки України.

Стратегія воєнної безпеки покликана замінити Військову доктрину країни і визначає цілі, пріоритети, шляхи державної політики у сферах нацбезпеки і оборони.

Зокрема, документ передбачає закріплення концепції всеосяжної оборони не тільки за рахунок Збройних сил, а й із залученням всього сектора безпеки і громадянського суспільства.

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Також новий документ враховує ризики військової загрози з боку Росії і дисбаланс військових потенціалів України і РФ. Тому комплексна оборона передбачає застосування всіх форм і способів збройної боротьби з агресором.

Стратегію тепер має схвалити Рада національної безпеки і оборони, після чого президент введе її в дію своїм указом.

Джерело: Урядовий портал

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