Міністерство закордонних справ України засудило бажання Росії передати звільнених з ОРДЛО українців політику Віктору Медведчуку.

Такі дії РФ, переконані в МЗС, грубо і відверто порушують усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.

– Цей крок РФ є ударом по нормандському формату та Тристоронній контактній групі, які системно працюють над звільненням утримуваних осіб, – йдеться в заяві відомства.

У міністерстві вважають, що свідоме нівелювання Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнень є особливо показовим та цинічним у день візиту до України голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Українська сторона вимагає від Російської Федерації доступу до українських військовополонених і заручників представників Червоного хреста та звільнення всіх утримуваних осіб.

Реакція ТКГ на обмін через Медведчука

16 січня реакцію ТКГ на обмін через Медведчука висловив глава української делегації Леонід Кравчук.

Передачу утримуваних громадян України Віктору Медведчуку без участі уповноважених державних органів Кравчук вважає черговою спробою ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на найвищому державному рівні і зобов’язань, які взяла на себе РФ як сторона конфлікту.