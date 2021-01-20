У Києві готові розпочати навчання у школах з 25 січня

У Києві влада налаштована відновити навчання у школах з 25 січня.

Про це повідомив мер Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За його словами, вони неодноразово звертався до Кабміну з проханням відновити звичне навчання у школах для дітей молодших класів.

– Враховуючи, що суворий карантин завершується наприкінці тижня, уряд має ухвалити рішення, як далі вчитимуться школярі. Столична влада налаштована відновити з 25 січня навчання в усіх школах міста. До звичного навчального процесу повернеться початкова школа – з першого до четвертого класу, – зазначив Кличко.

Також мер Києва уточнив, що за парти повинні повернутись і школярі старшиих класів, особливо випускних.

Окрім того Кличко повідомив, що механізм змін до навчального процесу у столиці відпрацьований. У випадку погіршення епідеміологічної ситуації буде застосована змішана система навчання – на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів.

– Міська влада, як і до оголошення локдауну, відповідально ставиться до карантинних обмежень. І буде ухвалювати рішення про припинення навчання в окремих класах та школах, виходячи із ситуації із захворюваністю, – повідомив мер.

Садочки продовжують працювати у звичайному режимі, окрім тих, де були виявлені випадки захворювання на коронавірус.

Коронавірус у Києві

Станом на 20 січня коронавірус у Києві виявили ще у 606 осіб. Загалом у столиці підтвердили 124 240 випадків захворювання.

За останню добу у місті 16 людей померло від вірусу, за час пандемії – 2 227 смертей. Одужав за день 1 251 киянин, загалом – 50 339 мешканців столиці.