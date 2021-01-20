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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

У Києві стрімке зростання сезонних захворювань, половина хворих – діти

У Києві фіксують стрімке розповсюдження сезонних хвороб.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 20 січня.

За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня у Києві зареєстрували майже 11 тис. хворих на грип та ГРВІ. Понад 7,8 тис. дорослих та майже 3 тис. – це діти.

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Половина усіх хворих дітей – шкільного віку.

До медичних закладів міста госпіталізували 448 пацієнтів, зокрема – 24 дитини.

Вакцинація від коронавірусу

Більшість українців не планує робити щеплення від коронавірусу, навіть якщо вакцинація буде безкоштовною.

56% громадян країни не готові робити щеплення, якщо речовина буде доступною в аптеках. Водночас лише 39% готові вакцинуватися за таких умов.

Джерело: КМДА

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