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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

У Києві зафіксували одні з найбільших показників забрудненості повітря

У Києві, станом на 20 січня, зафіксували один з найвищих показників забрудненості повітря у світі.

Про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

Станом на 11.00 місто було на 13-му місці у загальному рейтингу. Тоді список очолювало Приштина, що у Косово. Індекс Києва становить 163 за нормі 50.

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Такий рівень забрудненості повітря характеризують як нездоровий для чутливих груп населення.

Наразі цей показник дещо впав та становить 156, а Київ у рейтингу найзабрудненіших столиць світу знаходиться на 15 місці.

Людям із захворюваннями дихальних шляхів рекомендують за таких показників одягати респіратори, у приміщеннях вмикати очищувачі повітря та не відкривати вікна.

У Києві зафіксували одні з найбільших показників забрудненості повітря

Забруднення повітря у Києві

Цього місяця, 11 січня, у Києві також спостерігалось підвищення рівня забрудненості повітря.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, рівень забруднення повітря у столиці перевищує добову норму в сім разів.

Джерело: Iqair

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