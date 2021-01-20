У Києві зафіксували одні з найбільших показників забрудненості повітря

У Києві, станом на 20 січня, зафіксували один з найвищих показників забрудненості повітря у світі.
Про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.
Станом на 11.00 місто було на 13-му місці у загальному рейтингу. Тоді список очолювало Приштина, що у Косово. Індекс Києва становить 163 за нормі 50.
Такий рівень забрудненості повітря характеризують як нездоровий для чутливих груп населення.
Наразі цей показник дещо впав та становить 156, а Київ у рейтингу найзабрудненіших столиць світу знаходиться на 15 місці.
Людям із захворюваннями дихальних шляхів рекомендують за таких показників одягати респіратори, у приміщеннях вмикати очищувачі повітря та не відкривати вікна.
Забруднення повітря у Києві
Цього місяця, 11 січня, у Києві також спостерігалось підвищення рівня забрудненості повітря.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, рівень забруднення повітря у столиці перевищує добову норму в сім разів.
Джерело: Iqair