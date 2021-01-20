У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт під номером № 4613. Він дозволить Україні використовувати вакцини Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

— На сьогодні жодна вакцина від Сovid-19 не пройшла повний цикл випробувань. Щеплення у ЄС, США та інших країнах розпочались у режимі екстреного використання (emergency use, – Ред.). Українське законодавство не передбачає такого режиму. Тому для реєстрації вакцин в нашій країні виникла потреба законодавчих змін.

За словами голови комітету, цей законопроєкт пропонуватимуть розглянути на наступному засіданні Верховної Ради.

Що пропонує законопроект?

наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань;

клінічні дослідження проводились з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу;

відома потенційна користь лікарського засобу;

не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи.

Радуцький зауважив, що за наявності цих обставин вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування, впродовж терміну, доки заявник завершить клінічні дослідження.

Проект Закону про внесення змін до Закону України Про лікарські засоби щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання зареєстровано у парламенті 19 січня за № 4613.

Його авторами є дев’ять народних депутатів із президентської фракції Слуга народу: Михайло Радуцький, Оксана Дмитрієва, Валерій Зуб, Юрій Заславський, Вікторія Вагнєр, Артем Дубнов, Максим Перебийніс, Сергій Кузьміних, Лада Булах.

Чи готові українці вакцинуватися?

Згідно з даними опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг з 14 до 16 січня 2021 року, 56% громадян країни не готові робити щеплення, якщо речовина буде доступною в аптеках. Водночас лише 39% готові вакцинуватися за таких умов.

Про неготовність брати участь у безкоштовній імунізації заявили 52% мешканців країни, готові зробити щеплення – 43%.

Джерело: Михайло Радуцький