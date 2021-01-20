Міністерство охорони здоров’я України паралельно проводить переговори про закупівлю вакцин від коронавірусу з індійським виробником Serum Institute.

Про це заявив на засідання Комітету ВР з питань здоров’я нації заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко.

За його словами, ця компанія може виробляти американську вакцину Novovaks, а також компанії AstraZeneca.

Водночас Іващенко не сказав, про закупівлю якої вакцини йдеться – розробленої безпосередньо Serum Institute, чи інших компаній, вироблених в Індії.

Китайська вакцина від коронавірусу

Поставки китайської вакцини від коронавірусу в Україну розпочнуться після 17 лютого, а всі 1,9 млн доз, замовлені державою, планують завезти до 1 березня, розповів у коментарі Фактам ICTV голова наглядової ради компанії-постачальника Валерій Печаєв.

Він пояснив, що не можуть швидше привезти вакцини, оскільки з 10 до 17 лютого Китай святкує Новий рік за східним календарем.

А решту 3 млн доз, про які домовилися з компанією Sinovac, як зазначив Печаєв, почнуть доставляти не швидше квітня-травня – трьома партіями по мільйону доз.

– Ці вакцини – для комерційного ринку, – наголосив він.

Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроект, ухвалення якого дозволить Україні використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm та AstraZeneca.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За його словами, цей законопроект пропонуватимуть розглянути на наступному засіданні парламенту.